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Зеленский в ООН: эту войну нельзя успокоить разговорами, необходимы действия

Среда 25 сентября 2024 01:25
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Зеленский в ООН: эту войну нельзя успокоить разговорами, необходимы действия Фото: президент Украины Владимир Зеленский (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент Владимир Зеленский убежден, что войну, развязанную Россией против Украины, "нельзя успокоить разговорами". "Необходимы действия" - Россию нужно принудить к миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

"Мы знаем, что кое-кто в мире хочет говорить с Путиным. Мы знаем это. Встречаться, говорить, общаться. Но что именно они могут от него услышать? Что он расстроен, потому что мы реализуем свое право защищать наших людей? Или что он хочет продолжать войну и террор только для того, чтобы никто не подумал, что он не прав?" - сказал президент, выступая на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Он подчеркнул, что с первой секунды этой войны Россия совершает то, что никоим образом нельзя оправдать согласно Уставу ООН, она совершает международное преступление.

"Именно поэтому эта война не может просто «утихнуть». Вот почему эту войну нельзя успокоить разговорами. Необходимы действия. И я благодарен всем нациям, которые действительно помогают так, что это спасает жизни наших людей", - сказал Зеленский.

Он уверен, что Путин нарушил так много международных норм и правил, что он не остановится сам. "Россию можно только принудить к миру. И именно это нужно – принудить Россию к миру как единственного агрессора в этой войне, единственного нарушителя Устава ООН", - подчеркнул президент.

Напомним, на днях советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк заявил, что Запад не склоняет Украину к переговорам с Российской Федерацией (РФ), но периодически такие "волны" в иностранных СМИ будут появляться. В том числе не стоит рассчитывать на заморозку войны.

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