Київ зацікавлений у прямих інвестиціях з Оману, - ОП

Президент України Володимир Зеленський в ході візиту в Оман зустрівся з міністром закордонних справ Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента в Facebook.

Як повідомляється, в ході зустрічі сторони обговорили зміцнення відносин між Україною та Султанатом Оман, а також домовилися про нарощування торговельно-економічної співпраці.

"Також було відзначено зростання товарообігу, який торік збільшився на 10%, сягнувши 80 мільйонів доларів, та активізацію контактів на рівні торгово-промислових палат. Учасники зустрічі домовилися продовжити практику українсько-оманських бізнес-форумів - з огляду на успішність останніх двох таких заходів у Києві в 2019 році, в яких взяли участь десятки бізнесменів з Оману", - розповіли в ОП.

Крім того, глава держави наголосив, що Україна зацікавлена у прямих інвестиціях з Оману у галузі енергетики, важкої промисловості, будівництва, сільського господартсва, інформаційних технологій, а також у розвиток інфраструктури та медицини.

Нагадаємо, у неділю, 5 січня, президента України Володимира Зеленського помітили у дорогому п'ятизірковому готелі Оману Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Пізніше у Офісі президента заявили, що Зеленський відправився в Оман разом з сім'єю за власні кошти та планує провести там зустріч на вищому рівні.