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Зеленский об "оккупации" Рыжевки: пропагандистская операция, российский флаг уничтожен

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Враг попытался реализовать операцию пропагандистского характера в Рыжевке Сумской области. По состоянию на утро флаг террористов был уничтожен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

Как отметил президент, сегодняшний день начал с доклада главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского. Была обсуждена ситуация на каждом из направлений фронта. 

Сумская область

Силы обороны полностью контролируют ситуацию в регионе. Враг продолжает использовать диверсионные группы, которые наши воины успешно уничтожают. 

"Что касается села Рыжевка, оккупант попытался реализовать там операцию пропагандистского характера. По состоянию на утро российский флаг в селе уничтожен, присутствия оккупанта нет", - добавил он. 

Харьковская область

Сейчас продолжаются контрударные действия Сил обороны Украины. 

"Видим, какие шаги планирует враг и какую передислокацию проводит. Будем отвечать", - добавил он. 

Донецкая область

Ситуация в регионе наиболее тяжелая. Украинские бойцы делают все для стабилизации и защиты позиций. 

Южное направление

На направлении без изменений, Силы обороны продолжают усиливать позиции.

Вброс касаемо "оккупации" Рыжевки

Вчера, 9 июня, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о якобы оккупации приграничного села Рыжевка. Впрочем, это не соответствует действительности. Как отметили в DeepState, населенный пункт находится в "серой зоне" и ситуация в нем не менялась с начала полномасштабной войны. Более того, вражеские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) заходили и раньше. 

По словам руководителя "Центра противодействия дезинформации" Андрея Коваленко, активных действий в приграничье Сумской области пока нет. Также он рассказал, что россияне пытались прощупать оборону в направлении Рыжевки, впрочем, наши бойцы нанесли им огневое поражение. 

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