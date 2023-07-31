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Зеленский: оккупанты, вероятно, ударили по Кривому Рогу двумя баллистическими ракетами

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Понедельник 31 июля 2023 17:09
Зеленский: оккупанты, вероятно, ударили по Кривому Рогу двумя баллистическими ракетами Фото: россияне ударили по Кривому Рогу двумя баллистическими ракетами (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты, по предварительной информации, сегодня, 31 июля, ударили по Кривому Рогу двумя баллистическими ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

"Продолжается спасательная операция в Кривом Роге на месте попадания российских ракет. Предварительно две баллистические ракеты", - рассказал президент.

По его словам, полностью уничтожены пять этажей жилого дома - с четвертого по девятый. Работы сложные, поскольку в уничтоженном подъезде падали части конструкции.

Глава государства напомнил, что российские террористы атаковали университет и административное здание. Пока известно о пяти погибших, среди которых ребенок и его мама.

При этом, как уточнил Зеленский, в спасательных работах задействовали 350 человек.

Удар по Кривому Рогу

Напомним, российские оккупанты сегодня атаковали Кривой Рог. Они ударили по жилой многоэтажке в результате чего более 60 человек получили ранения.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что, по предварительной информации, оккупанты атаковали при помощи баллистики.

Со всеми деталями российского теракта можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

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Кривой Рог Война России против Украины ракетный удар
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