Зеленский: оккупанты, вероятно, ударили по Кривому Рогу двумя баллистическими ракетами
Российские оккупанты, по предварительной информации, сегодня, 31 июля, ударили по Кривому Рогу двумя баллистическими ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.
"Продолжается спасательная операция в Кривом Роге на месте попадания российских ракет. Предварительно две баллистические ракеты", - рассказал президент.
По его словам, полностью уничтожены пять этажей жилого дома - с четвертого по девятый. Работы сложные, поскольку в уничтоженном подъезде падали части конструкции.
Глава государства напомнил, что российские террористы атаковали университет и административное здание. Пока известно о пяти погибших, среди которых ребенок и его мама.
При этом, как уточнил Зеленский, в спасательных работах задействовали 350 человек.
Удар по Кривому Рогу
Напомним, российские оккупанты сегодня атаковали Кривой Рог. Они ударили по жилой многоэтажке в результате чего более 60 человек получили ранения.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что, по предварительной информации, оккупанты атаковали при помощи баллистики.
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