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Зеленський схвалив укладення контракту на військову службу з 18 років

Новини » Політика     16.01.2020 - 19:33
Зеленський схвалив укладення контракту на військову службу з 18 років
Ілюстративне фото (facebook.com/andriy.zagorodnyuk)

Президент також дозволив закликати на строкову військову службу осіб до 18 років

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році", що дозволяє приймати на військову службу за контрактом громадян починаючи з 18 років. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Згідно з указом вік осіб, що призиваються на строкову військову службу, зрівнюється з віком осіб, які приймаються на військову службу за контрактом.

"На військову службу за контрактом приймаються громадяни віком від 18 років. Військовослужбовці військової служби за контрактом беруть участь у бойових діях", - йдеться в указі.

Також указ передбачає призов на строкову військову службу осіб, що не досягли 18 років.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в ході весняного призову навіть після указу Зеленського на службу будуть залучатися українці у віці 20 років і старше. На весняний призов у квітні цього року не будуть залучатися юнаки віком 18 та 19 років, за винятком, якщо вони добровільно захочуть служити.

Раніше повідомлялося, що проведення чергових призовів українців на строкову військову службу пройдуть у квітні - червні 2020 року та у жовтні - грудні 2020 року.

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