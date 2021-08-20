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Зеленський схвалив стратегію РНБО щодо розвитку оборонно-промислового комплексу України

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Україна, П'ятниця 20 серпня 2021 17:16
Зеленський схвалив стратегію РНБО щодо розвитку оборонно-промислового комплексу України Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони Про Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу (ОПК) України. Відповідний указ був підписаний 20 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.

Стратегія визначає пріоритетні напрями державної військово-промислової політики, цілі реформи оборонно-промислового комплексу та очікувані результати їхнього досягнення з урахуванням актуальних загроз і викликів.

На основі цього документа будуть підготовлені державні програми розвитку ОПК та імпортозаміщення.

Так, Кабінет Міністрів має забезпечити фінансування діяльності суб'єктів сектору безпеки і оборони України за пріоритетним напрямком. Зокрема, щодо виконання робіт з реалізації дослідницьких проектів та створення нових технологій в інтересах сектору безпеки і оборони, а також впровадження інформаційно-аналітичних систем в оборонно-промисловому комплексі.

Також уряд протягом двох місяців має розробити та затвердити комплексний план заходів з реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу. План повинен включати в себе:

  • удосконалення нормативно-правового регулювання розвитку ОПК в частині розробки, виробництва, модернізації, ремонту та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки, а також підвищення можливостей оборонно-промислового комплексу;
  • структурної перебудови підприємств оборонно-промислового комплексу;
  • вжиття заходів, спрямованих на проведення раціональної диверсифікації на підприємствах оборонно-промислового комплексу;
  • визначення завдань і заходів, спрямованих на науково-технічний, інноваційний та інвестиційний розвиток галузі.

Крім того, Кабмін повинен розробити на основі результатів огляду військово-технічного співробітництва України з партнерами стратегію військово-технічного співробітництва України з іноземними державами на 5 років.

Нагадаємо, у квітні Зеленський ввів у дію рішення РНБО "Про результати проведення огляду оборонно-промислового комплексу".

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Володимир Зеленський РНБО ОПК
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