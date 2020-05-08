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Зеленський схвалив ратифікацію угоди з ЄІБ про вищу освіту

Новини » Політика     08.05.2020 - 10:59
Зеленський схвалив ратифікацію угоди з ЄІБ про вищу освіту
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава держави підписав законопроект свого авторства

Президент Володимир Зеленського підписав законопроект свого авторства №0034 "Про ратифікацію Угоди про грант Фонду Е5Р (Проект "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - закон підписаний, повернутий з підписом від президента.

Зеленський схвалив ратифікацію угоди з ЄІБ про вищу освіту

Законом створюються умови для реалізації проекту "Вища освіта України", що фінансується Європейським інвестиційним банком та Північною екологічною фінансовою корпорацією.

У пояснювальній записці зазначається, що відповідно до основних положень "Енергетичної стратегії України на період до 2030 року" основними напрямками її реалізації є підвищення ефективності споживання і використання енергопродуктів, зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище, створення передумов для істотного зменшення енергоємності економіки за рахунок впровадження нових технологій, прогресивних стандартів, сучасних систем контролю, управління і обліку, транспортування і споживання енергетичних про дуктов і розвитку ринкових механізмів стимулювання енергозбереження.

"Запропонований проект має на меті надати університетам - учасникам проекту допомогу в підвищенні якості та надійності їх послуг і ефективності використання енергії шляхом удосконалення їх інституційного потенціалу за рахунок різних заходів і робіт, спрямованих на енергозбереження та оптимізацію управлінських процесів енергоспоживання", - сказано в пояснювальній.

Нагадаємо, 16 квітня Рада схвалила законопроект авторства президента Володимира Зеленського №0034, його підтримали 339 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна раніше, 14 лютого президент вніс законопроект №0034 у Верховну раду.

У кінці грудня минулого року Рада ратифікувала три угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

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