Зеленський схвалив приєднання до Міжамериканської конвенції про кримінальні покарання

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Президент підписав закон свого авторства

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 19 травня, підписав законопроект №0033 "Про приєднання України до Міжамериканської конвенції про виконання кримінальних покарань за кордоном". Президент є автором цього проекту закону.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

Власне конвенція складається з 19 статей. Вона встановлює зобов'язання держав-учасників надавати інформацію про будь-яку засуджену особу, на яку може поширюватися дія документа.

У ній передбачений порядок передачі засудженого з однієї держави в іншу, можливість відмови в передачі, права переданих засуджених і порядок відбування ними покарання, а також юрисдикцію держави винесення вироку по його перегляду.

Також визначена можливість застосування конвенції в особливих випадках, зокрема, до неповнолітніх і неосудних осіб.

Врегульовано питання щодо здійснення транзитного перевезення засуджених.

Відповідно до закону, держави-учасники призначають центральний орган для виконання функцій, передбачених конвенцією. В Україні таким органом пропонується визначити Міністерство юстиції.

Зазначено також, що конвенція залишається відкритою для приєднання будь-якою іншою державою.

Нагадаємо, в кінці квітня Рада схвалила за основу і в цілому законопроект авторства президента Володимира Зеленського №0033. За нього проголосували 304 парламентарії.

Як писало РБК-Україна, в кінці січня глава держави вніс до Ради відповідний проект закону.

Автор: Юлия Струк