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ВР підтримала приєднання до Міжамериканської конвенції про кримінальні покарання

Новини » Політика     30.04.2020 - 15:38
ВР підтримала приєднання до Міжамериканської конвенції про кримінальні покарання
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи схвалили законопроект авторства Зеленського

Верховна рада схвалила за основу і в цілому законопроект авторства президента Володимира Зеленського №0033 "Про приєднання України до Міжамериканської конвенції про виконання кримінальних покарань за кордоном", передає кореспондент РБК-Україна.

За нього проголосували 304 парламентарія.

Власне конвенція складається з 19 статей. Вона встановлює зобов’язання держав-учасниць надавати інформацію про будь-яку засуджену особу, на яку може поширюватися дія документу.

У ній передбачено порядок передачі засудженої особи з однієї держави в іншу, можливість відмови у передачі, права переданих засуджених осіб і порядок відбування ними покарання, а також юрисдикцію держави винесення вироку щодо його перегляду.

Також визначено можливість застосування конвенції в особливих випадках, зокрема, до неповнолітніх та неосудних осіб.

Врегульовано питання щодо здійснення транзитного перевезення засуджених осіб.

Згідно з документом, держави-учасниці призначають центральний орган для виконання функцій, передбачених конвенцією. В Україні таким органом пропонується визначити Міністерство юстиції України.

Вказано також, що конвенція залишається відкритою для приєднання будь-якою іншою державою.

Нагадаємо, наприкінці січня глава держави вніс до Ради відповідний проект закону.

Як писало РБК-Україна, ВР схвалила законопроект авторства Зеленського №0036 "Про приєднання України до Другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року".

Так, сьогодні відбулося ще одне позачергове засідання парламенту.

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