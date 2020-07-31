Зеленський схвалив відстрочку закриття шкіл-інтернатів на рік

Президент Володимир Зеленський підписав закон про трансформацію освітньої мережі. Документом передбачене відстрочення закриття шкіл-інтернатів.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Президент підписав закон №764-IX "Про внесення змін до пункту 3 розділу X "Перехідні та прикінцеві положення" закону "Про загальну середню освіту" щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі ", - зазначено в повідомленні.

В ОП звертають увагу, що дані зміни забезпечують можливість більш широкого вибору типів закладів загальної середньої освіти, в які засновники зможуть трансформувати санаторні школи-інтернати, а також можливість ліквідації цих шкіл.

"Це допоможе органам місцевого самоврядування сформувати освітню мережу відповідно до потреб суспільства і забезпечити право кожного на освіту", - розповіли у Зеленського.

Нагадаємо, раніше закон про легалізацію грального бізнесу передали на підпис главі держави Володимиру Зеленському.