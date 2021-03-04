Зеленський схвалив скасування паперових трудових книжок: де рахуватимуть стаж

Президент Володимир Зеленський сьогодні підписав закон № 1217-9, який Верховна рада ухвалила 5 лютого 2021 року. Цей закон передбачає скасування паперових трудових книжок.
Про це повідомляє Офіс президента.
Схвалений главою держави документ передбачає впровадження в Україні електронного обліку трудової діяльності українців. Ці відомості зможуть використовувати для підтвердження наявного стажу роботи для укладення трудового договору чи призначення пенсій.
Закон також врегульовує питання щодо автоматичного призначення пенсії за віком через особистий електронний кабінет на сайті Пенсійного фонду.
Документ встановлює п’ятирічний перехідний період, протягом якого до держреєстру мають перенести відомості з паперових трудових книжок. Протягом цих 5 років паперова трудова книжка та електронна форма будуть застосовуватися разом.
Нагадаємо, закон про скасування паперових трудових книжок був розроблений Кабінетом міністрів.
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