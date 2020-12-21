Зеленський схвалив податкові пільги для культури і туризму: що зміниться

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про податкові пільги у сфері культури, туризму і креативних індустрій. Документ впроваджує податкові стимули для підтримки бізнесу.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Зокрема, від податку на прибуток підприємств і податку на доходи фізичних осіб звільняється цільова допомога за рахунок бюджетних коштів або коштів міжнародної технічної допомоги для реалізації проектів у сфері креативних індустрій.

Також знижено ставку ПДВ для операцій з надання послуг, пов'язаних зі сферами культури і туризму - показ спектаклів, культурні заходи, екскурсії в музеях, зоопарках і заповідниках.

Знижена ставка ПДВ буде застосовуватися і щодо показу фільмів, адаптованих в україномовні версії для людей з вадами зору та порушенням слуху.

До 2023 року буде застосовуватися знижена ставка ПДВ у розмірі 7% до операцій з постачання послуг з тимчасового розміщення (проживання), що надаються готелями та аналогічними закладами.

Фото: основне в законі (t.me/SlugaNarodu_Official)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін розширить програму допомоги безробітним на період інших карантинів.

Крім того, сьогодні в Україні починається виплата компенсацій ФОПам за карантин.