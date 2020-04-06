Зеленський: жодна лікарня зараз не може бути закрита

Президент України Володимир Зеленський звернув увагу на те, що жодна лікарня чи відділення зараз не можуть бути закриті. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський заявив, що зупиняти фінансування лікарень не можна.

"До нас доходить інформація то про закрите дитяче обласне відділення, то про закриття тубдиспансерів. На період епідемії коронавірусу ми не маємо права закривати лікарні чи зупиняти фінансування", - сказав Зеленський.

Зазначим, минулого тижня Володимир Зеленський підписав проект закону про забезпечення лікування коронавірусу.

Рада прийняла це закон, а до цього комітет Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування рекомендував парламенту прийняти законопроект про забезпечення лікування коронавірусу.

Раніше МОЗ повідомляв, що за станом на 9:00 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.