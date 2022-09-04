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Зеленський оголосив про звільнення трьох населених пунктів

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Українська армія звільнила три населених пункти в Донецькій області та на південному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

За його словами, Збройні сили України, розвідка і спеціальні служби роблять необхідні кроки для звільнення територій, і російські окупанти вже почали тікати з Криму.

"І хочу подякувати сьогодні бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади терроборони, які забезпечили результат в Донецькій області - звільнено населений пункт. 54-та бригада на напрямку Лисичанськ - Сіверськ також зробила хороші кроки, просунулася вперед, зайняла певні висоти", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що 42-й окремий мотопіхотний батальйон звільнив два населених пункти на південному напрямку.

Нагадаємо, сьогодні у мережі з'явилися фото українського прапора над Високопіллям Херсонської області, яке було окуповане. Проте офіційної інформації про звільнення від військових досі немає.

Також у соціальних мережах з'явилася інформація про нібито звільнення села Озерне у Донецькій області.

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Володимир ЗеленськийДонецька область