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Зеленський обговорив з Трюдо спрощення поїздок до Канади для українців

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Зустріч лідерів пройшла на полях екологічного саміту в Глазго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку українського президента.

В ході зустрічі Зеленський і Трюдо обговорили спрощення поїздок до Канади для громадян України. Також лідери оцінили дію Угоди про вільну торгівлю між країнами.

Зеленський подякував прем'єр-міністру Канади за незмінну підтримку України в питаннях вступу до Євросоюзу і НАТО.

Нагадаємо, напередодні в Глазго Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

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Володимир ЗеленськийКанада