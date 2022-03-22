Зеленський обговорив із Трюдо безпекові гарантії для України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

"Провів перемовини з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Повідомив про останні обстріли Росією цивільної інфраструктури, гуманітарну катастрофу, насамперед у Маріуполі. Обговорили мирний процес, важливість дієвих безпекових гарантій для України. Лідерство Канади у підтримці України важливе!", - написав Зеленський.

За словами глави, вони також обговорили питання дієвих безпекових гарантій для України.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський розповів про те, що мав на увазі, коли говорив про третю світову війну.

Також ми писали, що Канада вводить нові санкції проти Білорусі за підтримку РФ у війні проти України.

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