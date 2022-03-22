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Зеленський обговорив із Трюдо безпекові гарантії для України

Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Президент України Володимир Зеленський провів переговори із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Вони обговорили останні обстріли російськими окупантами цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

За словами глави, вони також обговорили питання дієвих безпекових гарантій для України.

"Провів перемовини з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Повідомив про останні обстріли Росією цивільної інфраструктури, гуманітарну катастрофу, насамперед у Маріуполі. Обговорили мирний процес, важливість дієвих безпекових гарантій для України. Лідерство Канади у підтримці України важливе!", - написав Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський розповів про те, що мав на увазі, коли говорив про третю світову війну.

Також ми писали, що Канада вводить нові санкції проти Білорусі за підтримку РФ у війні проти України.

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