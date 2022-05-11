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Зеленський обговорив з Шольцом оборонну підтримку та санкції проти РФ

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Головіні теми - оборонна підтримка України, санкції проти РФ та співпраця в енергетиці.

Про це у Twitter написав глава держави, повідомляє РБК-Україна.

"Поговорив з Олафом Шольцом про оборонну допомогу, співпрацю в енергетичній сфері, посилення санкцій проти російського агресора. Ми цінуємо високий рівень діалогу Німеччини та підтримку в нашій боротьбі", - написав президент.

Нагадаємо, Росія напала на Україну не тому, що боїться нападу НАТО. Насправді Кремль боїться, що розвиток України спричинить дестабілізацію всередині РФ, переконаний Зеленський.

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