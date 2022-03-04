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Зеленський обговорив з президентом Євроради санкції проти РФ і захист АЕС

Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. В ході переговорів вони обговорили безпеку АЕС і санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Twitter.

"Продовжив діалог з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Наше спільне завдання-убезпечити АЕС, критичні виробництва, інфраструктуру. Обговорили шляхи його реалізації. Говорили про посилення санкцій проти РФ. Торкнувся питання членства України в ЄС", - написав він.

Нагадаємо, в ніч на 4 березня російські окупанти з танків обстрілювали перший енергоблок Запорізької АЕС, після чого там сталося загоряння. На 7 ранку пожежа була загашена. За даними рятувальників, на щастя, жертв і постраждалих в результаті події немає.

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Володимир ЗеленськийШарль МишельСанкції проти Росії