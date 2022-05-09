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Зеленський обговорив із прем'єркою Швеції військову допомогу Україні

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Про співпрацю в сфері енергетики та подальшу оборонну підтримку України домовилися президент Володимир Зеленський і шведська прем'єр-міністерка Магдалена Андерссон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter Зеленського.

Глава держави провів телефонні перемовини з очільницею уряду Швеції. Сторони домовилися посилити партнерство двох держав.

"Обговорили взаємодію в енергетичній сфері, подальшу оборонну підтримку України в боротьбі з російським агресором, посилення санкцій проти РФ. У День Європи українці зі зброєю в руках боронять наші спільні європейські цінності!" – написав Зеленський.

Натомість Андерссон пообіцяла продовжити підтримку українського народу. За її словами, українці захищають свою свободу та спільні зі шведами цінності.

До слова, Сполучені Штати запровадили ленд-ліз для пришвидшеного постачання зброї Україні.

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Володимир ЗеленськийУкраїнаШвеція