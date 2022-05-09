Зеленський обговорив із прем'єркою Швеції військову допомогу Україні

Глава держави провів телефонні перемовини з очільницею уряду Швеції. Сторони домовилися посилити партнерство двох держав.

"Обговорили взаємодію в енергетичній сфері, подальшу оборонну підтримку України в боротьбі з російським агресором, посилення санкцій проти РФ. У День Європи українці зі зброєю в руках боронять наші спільні європейські цінності!" – написав Зеленський.

Натомість Андерссон пообіцяла продовжити підтримку українського народу. За її словами, українці захищають свою свободу та спільні зі шведами цінності.