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Зеленський обговорив з прем'єром Ізраїлю російську агресію

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Середа 02 березня 2022 16:58
Зеленський обговорив з прем'єром Ізраїлю російську агресію Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом. В ході переговорів вони обговорили російську агресію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Twitter.

"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом з приводу російської агресії", - написав він.

Однак будь-яких деталей розмови президент України не надав.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Додамо, що Ізраїль засудив обстріл російськими окупантами території меморіального комплексу Бабин Яр.

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