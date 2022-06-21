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Зеленський обговорив з прем'єром Іспанії можливі підсумки саміту НАТО

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Під час переговорів сторони обговорили можливі результати саміту НАТО в Мадриді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Twitter.

"Подякував за схвалення рішення Єврокомісії про статус кандидата для України. Обговорили можливі результати саміту НАТО в Мадриді", - розповів Зеленський за підсумками розмови.

Також президент зазначив, що вони з головою іспанського уряду порушили тему можливі рішень продовольчої кризи, яка наближається через блокаду українських портів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до порту на північному заході Іспанії прибуло судно з 18 тисячами тонн української кукурудзи. Судно йшло новим маршрутом через Балтійське море.

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Володимир ЗеленськийНАТОУкраїнаІспанія