Зеленський обговорив з Макроном загрози, які Росія може готувати на День незалежності України

Усі партнери України поінформовані про те, що може готувати Росія на цей тиждень. Президент Володимир Зеленський обговорив загрози зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.
За словами Зеленського, про все відомо також президенту Туреччини Реджепу Ердогану і генсеку ООН Антоніу Гетеррешу.
"Вони та інші світові лідери отримали від нас відповідні сигнали. Всі все розуміють. Розуміють, що роблять окупанти і чим це загрожує. І розуміють, що Україна цього не терпітиме. Не терпітиме знущання з людей, про яких можна сказати лише одне: вони герої своєї Батьківщини і вони захищали свободу свого народу від загарбників" - наголосив український лідер.
Він підкреслив, що навіть у час війни мають бути правила та додав: "Сили світу точно вистачить, щоб поставити під владу цих правил будь-яку державу, будь-якого терориста".
Нагадаємо, Зеленський заявив, якщо судилище на українськими воїнами у Маріуполі відбудеться, то ніяких переговорів з Росією не буде.
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