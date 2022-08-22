Зеленський обговорив з Макроном загрози, які Росія може готувати на День незалежності України

За словами Зеленського, про все відомо також президенту Туреччини Реджепу Ердогану і генсеку ООН Антоніу Гетеррешу.

"Вони та інші світові лідери отримали від нас відповідні сигнали. Всі все розуміють. Розуміють, що роблять окупанти і чим це загрожує. І розуміють, що Україна цього не терпітиме. Не терпітиме знущання з людей, про яких можна сказати лише одне: вони герої своєї Батьківщини і вони захищали свободу свого народу від загарбників" - наголосив український лідер.

Він підкреслив, що навіть у час війни мають бути правила та додав: "Сили світу точно вистачить, щоб поставити під владу цих правил будь-яку державу, будь-якого терориста".