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Зеленський обговорив з Макроном загрози, які Росія може готувати на День незалежності України

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Усі партнери України поінформовані про те, що може готувати Росія на цей тиждень. Президент Володимир Зеленський обговорив загрози зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

За словами Зеленського, про все відомо також президенту Туреччини Реджепу Ердогану і генсеку ООН Антоніу Гетеррешу.

"Вони та інші світові лідери отримали від нас відповідні сигнали. Всі все розуміють. Розуміють, що роблять окупанти і чим це загрожує. І розуміють, що Україна цього не терпітиме. Не терпітиме знущання з людей, про яких можна сказати лише одне: вони герої своєї Батьківщини і вони захищали свободу свого народу від загарбників" - наголосив український лідер.

Він підкреслив, що навіть у час війни мають бути правила та додав: "Сили світу точно вистачить, щоб поставити під владу цих правил будь-яку державу, будь-якого терориста".

Нагадаємо, Зеленський заявив, якщо судилище на українськими воїнами у Маріуполі відбудеться, то ніяких переговорів з Росією не буде.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України