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Зеленський обговорив з главою Єврокомісії загрози для України від запуску "Північного потоку-2"

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Київ, П'ятниця 21 січня 2022 22:42
Зеленський обговорив з главою Єврокомісії загрози для України від запуску "Північного потоку-2" Колаж РБК-Україна: Зеленський і Урсула фон дер Ляєн обговорили загрози від "Північного потоку-2" (фото Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорили загрози від запуску "Північного потоку-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Зеленський і Урсула фон дер Ляєн обговорили виклики для європейської енергетичної безпеки", - йдеться в повідомленні.

В ході бесіди йшлося про підготовку до проведення в Україні Міжнародного енергетичного бізнес-форуму. Зеленський звернув увагу глави Єврокомісії на загрози для України і всієї Європи, які створить можливий запуск "Північного потоку-2".

Сторони також обговорили ситуацію з безпекою на кордоні України. Урсула фон дер Ляєн підтвердила позицію ЄС щодо посилення санкцій проти Росії.

Нагадавши, Єврокомісія запросить Україну до сертифікації "Північного потоку-2".

Зазначимо, минулого року Німеччина призупинила сертифікацію газопроводу. Пізніше в Берліні назвали причину такого рішення.

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Володимир Зеленський Еврокомиссия Північний потік-2
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