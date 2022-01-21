Зеленський обговорив з главою Єврокомісії загрози для України від запуску "Північного потоку-2"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорили загрози від запуску "Північного потоку-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента .

"Зеленський і Урсула фон дер Ляєн обговорили виклики для європейської енергетичної безпеки", - йдеться в повідомленні.

В ході бесіди йшлося про підготовку до проведення в Україні Міжнародного енергетичного бізнес-форуму. Зеленський звернув увагу глави Єврокомісії на загрози для України і всієї Європи, які створить можливий запуск "Північного потоку-2".

Сторони також обговорили ситуацію з безпекою на кордоні України. Урсула фон дер Ляєн підтвердила позицію ЄС щодо посилення санкцій проти Росії.