Зеленський обговорив з Ердоганом шляхи активізації діалогу про припинення агресії РФ
Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом шляхи активізації діалогу про припинення агресії Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.
За його словами, він повідомив Ердогану про перебіг війни в Україні.
"Провів перемовини з другом України президентом Туреччини Ердоганом. Повідомив про перебіг боротьби українського народу проти агресії, що триває. Подякував за важливу підтримку. Обговорили також шляхи активізації мирного діалогу", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що Зеленський зробив заяву після зустрічі в Києві з прем'єр-міністрами Чехії, Словенії та Польщі.
Також ми писали, що Зеленський підписав закон про заборону на пропаганду дій Росії.
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