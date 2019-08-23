Зеленський обговорив з делегацією Світового банку заплановані реформи в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією Світового банку на чолі з президентом організації Девідом Мелпасом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Зеленський подякував за підтримку України та поінформував про кроки, заплановані в реформуванні країни.

"Ми - інша команда. У нас зовсім немає часу. Наші ключові завдання - не просто боротися з корупцією, а перемогти її", - підкреслив президент України.

Глава держави зазначив, що 5 вересня почне роботу Антикорупційний суд. Він також підкреслив важливість прийняття земельної реформи, розвитку інфраструктури. В ході зустрічі Зеленський висловив надію на продовження фінансової підтримки і технічної допомоги курсу реформ в Україні з боку Світового банку.

Крім того, президент запросив представників Світового банку на інвестиційний форум, який відбудеться в Маріуполі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з заступником директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девідом Ліптоном в Торонто заявив, що співпраця з МВФ залишається пріоритетом для української влади.