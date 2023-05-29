Зеленский об обстрелах: будем отвечать России "Петриотами", уничтожим это зло

"Сегодня был очень длинный день, и начался этот день очень рано для многих наших людей. Несколько российских террористических атак за сутки. "Шахеды", крылатые ракеты, баллистические. Управляемые авиабомбы. Спасибо нашей ПВО", - говорится в заявлении.

Президент отметил, что только за один день удалось спасти как минимум сотни жизней. По его словам, большинство "Шахедов" и ракет сбито.

"Но каждая такая террористическая атака возвращает нас и весь мир к очевидному выводу: Россия хочет пройти до конца путем зла, то есть к своему поражению, потому что у зла не бывает и не может быть другого конца, кроме поражения", - сказал президент.

Зеленский подчеркивает, что Patriot в руках украинцев обеспечивает стопроцентное сбитие любых российских ракет и от этого террор проигрывает. Для государства-террориста нет большего унижения, чем успехи наших воинов.

"Собственно, нашими успехами, нашим давлением, нашими "Петриотами" мы должны и будем и в дальнейшем отвечать России на все проявления ее зла. И мы уничтожим это зло. Никто другой в мире не применяет оружие против зла эффективнее, чем украинцы", - добавил Зеленский.

Атака на Киев

Сегодня ночью, а позже и днем в Киеве и части регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о работе ПВО в небе над столицей. Эта атака стала 16-й по счету с начала мая.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что сегодняшний день стал одним из самых трудных дней для Украины во время войны после того, как Россия нанесла очередной удар по Киеву.

Как уточнили в Генштабе, за последние сутки по территории Украины было выпущено 40 крылатых ракет Х-101/Х-555. ВСУ удалось сбить 36 из них. Кроме этого, ночью Россия запустила 38 ударных БПЛА "Shahed-136/131", 30 из которых удалось уничтожить. Также российские войска выпустили 11 "Искандеров" двух модификаций, силы ПВО уничтожили все цели.

О том, почему Россия все чаще бьет по столице и чего она добивается, - читайте в материале РБК-Украина.