Зеленский об обстреле Грозы: жестокая геноцидная агрессия
Российские военные снова совершили террористический акт против Украины. Оккупанты ежедневно проявляют жестокую геноцидную агрессию.
Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.
"Сегодня российские террористы нанесли удар, который даже зверским не назовешь. Потому что это будет оскорблением для зверей. Сознательный ракетный удар по селу в Харьковской области, по обычному продуктовому магазину и кафе", - сказал президент.
Он подчеркнул, что российские военные не могли не знать, куда бьют, и тем более это не был удар вслепую.
"Люди собрались там на поминальный обед. Христианский поминальный обед. Кто мог запустить ракету по ним? Кто? Только абсолютное зло", - подчеркнул глава государства.
Президент сообщил, что до полномасштабного вторжения России в селе проживало около 500 жителей, а по состоянию на сегодня насчитывалось уже около трехсот.
"Более 50 убитых на 300 жителей. Это жестокая геноцидная агрессия России. Не существует слов или бумаг, которые способны остановить такое зло", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, сегодня, 5 октября, из-за российской террористической атаки на кафе-магазин в селе Гроза в Харьковской области погибло полсотни жителей.
Детальнее о самой массовой атаке по погибшим в Харьковской области, можно узнать в материале РБК-Украина.
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