ua en ru
Чт, 05 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський про обстріл Грози: жорстока геноцидна агресія

Україна, Четвер 05 жовтня 2023 22:22
UA EN RU
Зеленський про обстріл Грози: жорстока геноцидна агресія Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові знову здійснили терористичний акт проти України. Окупанти щоденно проявляють жорстоку геноцидну агресію.

Про це розповів український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Сьогодні російські терористи завдали удару, який навіть звірячим не назвеш. Бо це буде образою для звірів. Свідомий ракетний удар по селу в Харківській області, по звичайному продуктовому магазину та кафе", - сказав президент.

Він наголосив, що російські військові не могли не знати, куди б’ють, і тим паче це не був удар наосліп.

"Люди зібралися там на поминальний обід. Християнський поминальний обід. Хто міг запустити ракету по них? Хто? Тільки абсолютне зло", - підкреслив глава держави.

Президент повідомив, що до повномасштабного вторгнення Росії в селі проживало близько 500 мешканців, а станом на сьогодні налічувалось вже близько трьохсота.

"Більш ніж 50 убитих на 300 мешканців. Це жорстока геноцидна агресія Росії. Не існує слів чи паперів, які здатні зупинити таке зло", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 5 жовтня, через російську терористичну атаку на кафе-магазин у селі Гроза у Харківській області загинуло півсотні жителів.

Детальніше про наймасовішу атаку за загиблими у Харківській області, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України
NEWS
Росіяни вдарили ракетою по магазину у селі під Куп'янськом: майже півсотні загиблих
Росіяни вдарили ракетою по магазину у селі під Куп'янськом: майже півсотні загиблих
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України