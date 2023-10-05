Зеленський про обстріл Грози: жорстока геноцидна агресія

Про це розповів український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

"Сьогодні російські терористи завдали удару, який навіть звірячим не назвеш. Бо це буде образою для звірів. Свідомий ракетний удар по селу в Харківській області, по звичайному продуктовому магазину та кафе", - сказав президент.

Він наголосив, що російські військові не могли не знати, куди б’ють, і тим паче це не був удар наосліп.

"Люди зібралися там на поминальний обід. Християнський поминальний обід. Хто міг запустити ракету по них? Хто? Тільки абсолютне зло", - підкреслив глава держави.

Президент повідомив, що до повномасштабного вторгнення Росії в селі проживало близько 500 мешканців, а станом на сьогодні налічувалось вже близько трьохсота.

"Більш ніж 50 убитих на 300 мешканців. Це жорстока геноцидна агресія Росії. Не існує слів чи паперів, які здатні зупинити таке зло", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 5 жовтня, через російську терористичну атаку на кафе-магазин у селі Гроза у Харківській області загинуло півсотні жителів.

Детальніше про наймасовішу атаку за загиблими у Харківській області, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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