Зеленський про обстріл Грози: жорстока геноцидна агресія
Російські військові знову здійснили терористичний акт проти України. Окупанти щоденно проявляють жорстоку геноцидну агресію.
Про це розповів український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.
"Сьогодні російські терористи завдали удару, який навіть звірячим не назвеш. Бо це буде образою для звірів. Свідомий ракетний удар по селу в Харківській області, по звичайному продуктовому магазину та кафе", - сказав президент.
Він наголосив, що російські військові не могли не знати, куди б’ють, і тим паче це не був удар наосліп.
"Люди зібралися там на поминальний обід. Християнський поминальний обід. Хто міг запустити ракету по них? Хто? Тільки абсолютне зло", - підкреслив глава держави.
Президент повідомив, що до повномасштабного вторгнення Росії в селі проживало близько 500 мешканців, а станом на сьогодні налічувалось вже близько трьохсота.
"Більш ніж 50 убитих на 300 мешканців. Це жорстока геноцидна агресія Росії. Не існує слів чи паперів, які здатні зупинити таке зло", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні, 5 жовтня, через російську терористичну атаку на кафе-магазин у селі Гроза у Харківській області загинуло півсотні жителів.
Детальніше про наймасовішу атаку за загиблими у Харківській області, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.
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