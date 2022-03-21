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Зеленський утворив у Гостомелі військову адміністрацію

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Понеділок 21 березня 2022 21:20
Зеленський утворив у Гостомелі військову адміністрацію Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Київській області утворено Гостомельську селищну військову адміністрацію Бучанського району. Президент України Володимир Зеленський підписав указ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

"Генеральному штабу Збройних сил України, Київській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього указу",- йдеться у документі.

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Володимир Зеленський
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