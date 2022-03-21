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Зеленский образовал в Гостомеле военную администрацию

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Понедельник 21 марта 2022 21:20
Зеленский образовал в Гостомеле военную администрацию Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киевской области образована Гостомельская поселковая военная администрация Бучанского района. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

"Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Киевской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 настоящего Указа", - говорится в документе.

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