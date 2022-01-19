Зеленський звернувся до українців через загрозу вторгнення РФ

"Зараз всі новини та інформаційний простір сповнені схожими повідомленнями про війну з Росією, про те, що вторгнення може початися прямо завтра. А в чому, власне, новина? Хіба це не реальність вже 8 років? Хіба вторгнення почалося не в 2014 році? Хіба загроза війни з'явилася тільки зараз? Ці ризики існують не один день і зараз вони не стали більше, зараз став більше ажіотаж навколо них", - заявив Зеленський.

При цьому він додав, що українцям не потрібно панікувати і накручувати себе через новини про можливе вторгнення російських військ в Україну.

"Всім нашим громадянам, особливо похилого віку, потрібно це зрозуміти, потрібно видихнути, заспокоїтися. Всім нашим партнерам бути дієвими, і не на словах. Важлива не тільки інформація про те, що буде робити світ", - додав Зеленський.

Що ще сказав Зеленський громадянам України:

зараз активно нападають не на країну, а на нерви українців, щоб було постійне відчуття тривоги, як і страх у інвесторів. Зокрема, щоб послабити Україну і щоб "ні" стало слабкіше;

єдиний привід для паніки-що українці через 8 років війни досі піддаються паніці.

українцям необхідно зберігати голову холодною, не накручувати себе і бути впевненими у своїй армії і все під контролем.

Президент також заявив, що Україна не хоче війни, проте повинна завжди до неї бути готова.

"Україна постійно посилює свої оборонні можливості... Ми робимо все для вирішення дипломатичним шляхом, робимо все для настання миру в Україні.",- заявив Зеленський.