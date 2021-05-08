Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня пам'яті і примирення

"Сьогодні, у День пам’яті та примирення, ми вклоняємося перед усіма, хто захищав від нацизму рідну українську землю, захищав світ, перед усіма, хто загинув у роки Другої світової війни", - зазначив глава держави.

Він підкреслив, що учасникам Другої світової довелося пережити вибухи, постріли, окопи, поранення, голод, бомбардування, блокади, масові розстріли, каральні операції, окупація, концтабори, газові камери, жовті зірки, гетто, Бабин Яр, полон, примусові роботи.

"Вони загинули за те, щоб кожен з нас знав, що означають ці поняття, з книжок, а не з власного досвіду. Бачив це в кіно, а не на власні очі. Вони загинули за квиток у майбутнє для нас, для своїх дітей та онуків", - сказав Зеленський.

Він нагадав про високу ціну за квиток у мирне життя.

"За квиток в цей світ (без війни, - ред.) наші предки заплатили понад 8 мільйонів. Понад 8 мільйонів людських життів. Понад 8 мільйонів загиблих українців", - підкреслив український лідер.

Глава держави наголосив, що світ має зробити все, аби не допустити такої війни у майбутньому.

"Ми не можемо уникнути війни у минулому, але маємо зробити все, щоб не допустити війни у майбутньому. Сьогодні увесь світ та всі світові лідери мають показувати, що людство вивчило урок 1939-1945 років. Вивчило назавжди і не допустить подібного ніколи знову", - додав президент.