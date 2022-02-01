Зеленський звернувся до українців в Раді: ми маємо розраховувати тільки на себе

Попри міжнародну допомогу Україні в контексті загострення ситуації на кордонах країни у зв’язку з посиленням російської агресії, українці повинні розраховувати тільки на себе.

"Шановні громадяни України! Ми хочемо, щоб нас поважали. Для цього давайте передусім поважати самих себе. Важливо не те, що скажуть про нас інші. Не те, як нас сприймає хтось. А те, ким насправді є ми. В усьому, завжди і передусім - ми маємо сподіватись лише на власні сили. У нашої Батьківщини є багато друзів. Але у друзів є своя Батьківщина. Тож ніхто замість нас не побудує Україну, не захистить її, не збереже, не підніме вгору. Ми маємо розраховувати тільки на себе", - заявив голова держави в парламенті.

Президент нагадав, що у визначальні миті історії українці здобували визначальні перемоги власними силами, завдяки власній волі, духу, незламності, гордості і гідності.

"Коли Україна відновлювала незалежність, відстоювала свободу на барикадах, захищала себе в окопах силами своїх захисників, добровольців, волонтерів. Давайте цінувати себе. Любити себе, а не прагнути сподобатися комусь. Думати, що про нас скажуть наші нащадки, а не чиїсь політики, - впевнений Зеленський. - Неможливо сподобатись всім, коли щиро відстоюєш свій національний інтерес. Одне виключає інше. Варто зрозуміти - що для нас важливіше? Впевнений - відповідь очевидна для всіх. Давайте доведемо це діями! Слава Україні!".