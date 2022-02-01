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"Новини - це нова зброя". Зеленський назвав медіаполе новим місцем битви

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Київ, Вівторок 01 лютого 2022 10:23
"Новини - це нова зброя". Зеленський назвав медіаполе новим місцем битви Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що медіаполе - це нове поле битви. За його словами, новини стали новою зброєю.

Про це він заявив під час виступу в Раді, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.

За його словами, українцям потрібна єдність в інформаційному полі.

"У часи, коли медіаполе - це нове поле битви, новини - це нова зброя, а будь-які повідомлення, особливо побудовані на анонімних джерелах, мають реальний та великий вплив на наших людей, на психіку людей, на нашу державу. Особливо на нашу економіку", - заявив він.

Politico писало, що Володимир Зеленський побоюється, що США можуть намір роздмухувати загрозу вторгнення Росії. Зокрема, щоб підготувати ґрунт для укладання угоди з Кремлем щодо Донбасу.

Раніше для іноземних ЗМІ Зеленський заявив, що Україні не потрібна паніка, але згідно з публікаціями західних видань складається враження, що "в країні вже їздять танки і проходить мобілізація".

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Володимир Зеленський
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