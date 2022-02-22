Зеленський звернувся до українців через визнання Росією "ЛДНР": повний текст заяви

Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до українців з приводу рішення Росії визнати так звані "ДНР" та "ЛНР" . Глава держави закликав громадян залишатися спокійними та впевненими.

З повним текстом промови можна ознайомитися на РБК-Україна нижче.

Дорогі громадяни України!

У нас і нашої держави немає часу на довгі лекції з історії.

Я не буду говорити про минуле. Скажу про реалії і майбутнє.

За мною - Україна. У її міжнародно визнаних кордонах.

І вони залишаться такими. Попри будь-які заяви та дії РФ.

Так само як і ми - залишаємось спокійними і впевненими у собі.

За це я хочу подякувати всім нашим громадянам.

Ви вкотре доводите - українці розумна і мудра нація.

І попри все - зберігаєте холодну голову, реагуєте спокійно, виважено, по-дорослому. Ми давно і до всього готові.

Але причин для вашої безсонної ночі немає.

Сьогодні ввечері ми провели засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Україна однозначно кваліфікує останні дії Російської Федерації як порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Вся відповідальність за наслідки в зв‘язку зі згаданими рішеннями покладається на політичне керівництво Росії.

Визнання незалежності окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з мінських домовленостей та ігнорування рішень в рамках Норманді. Це підриває мирні зусилля та руйнує наявні переговорні формати.

Сьогоднішнім та завтрашніми можливими рішеннями Росія легалізовує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року.

Країна, яка вісім років підтримує війну, не може підтримувати мир, як вона це заявляє.

Я обговорив ситуацію із президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом США Джозефом Байденом, прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Також планую говорити із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Що буде відбуватися далі? Ми хочемо миру та ми послідовні у своїх діях. Сьогодні МЗС України направило державам-членам Ради безпеки ООН запит на основі Будапештського меморандуму з вимогою негайно провести консультації.

Я ініціював скликання засідання Ради Безпеки ООН, проведення спеціального засідання ОБСЄ.

Ми наполягаємо на повноцінній роботі СММ ОБСЄ для запобігання провокаціям та подальшій ескалації.

Ініційовано екстренне скликання саміту "нормандської четвірки".

Від наших партнерів ми очікуємо чітких і дієвих кроків підтримки.

Дуже важливо побачити зараз - хто наш справжній друг і партнер, а хто продовжить лякати РФ словами.

Ми віддані політико-дипломатичному врегулюванню і не піддаємось на провокації.

Наші кордони надійно захищені, створено систему територіальної оборони.

Наші партнери нас підтримують. Відповідно до ст.51 Статуту ООН Україна залишає за собою право на індивідуальну і колективну самооборону.

Ми добре розрізняємо провокації та наступ військ агресора.

За нами правда. І правду ми ніколи не будемо приховувати від вас.

Як тільки ми побачимо зміну ситуації. Як тільки ми побачимо зростання ризиків - ви будете про все це знати.

Зараз немає жодних причин для хаотичних дій.

Зробимо все щоб так було і надалі.

Ми віддані мирному і дипломатичному шляху.

І будемо іти ним і тільки ним.

Але.

Ми на своїй землі.

Ми нічого і нікого не боїмось.

Ми нічого і нікому не винні.

І ми нічого і нікому не віддамо.

І ми в цьому впевнені.

Бо зараз не лютий 2014, а лютий 2022

Інша країна. Інша армія. Одна мета.

Це мир.

Мир в Україні!

Слава Україні!