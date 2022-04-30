Зеленський звернувся до російських солдатів: "вам краще вижити в РФ, ніж загинути на нашій землі"

"Окупанти нагнали підкріплення на Харківщині. Пробують посилити тиск на Донбасі. Вони втратили у боях цієї безглуздої для РФ війни вже понад 23 000 солдатів. Але не зупиняються", - розповів він.

Так, українській стороні відомо, що російське командування готується до нових великих втрат.

"До тих підрозділів, особовий склад яких, були повністю знищені або істотно ослаблені, набирають нових людей зі слабкою мотивацією і бойовим досвідом. Вони просто хочуть набрати потрібну кількість, щоб можна було кинути в наступ", - зазначив Зеленський.

Глава держави звернув увагу, що російське командування усвідомлює, що ще тисячі їхніх солдатів будуть вбиті та поранені найближчими тижнями.

Так, Зеленський звернувся до військових РФ, закликавши тих подумати: а навіщо їм самим гинути в Україні, і чи потрібно це їх рідним.

"Російські командири брешуть своїм солдатам, коли говорять солдатам, що тих чекає нібито серйозна відповідальність за відмову воювати, і при цьому не розповідають, наприклад про підготовку додаткових рефрижераторів для зберігання трупів. Не розповідають про планові втрати. Кожен російський солдат може врятувати своє життя. Вам краще вижити в Росії, ніж загинути на нашій землі", - зазначив президент.

Відео: Володимир Зеленський звернувся до російських солдатів, яких командування кидає в Україну на загибель