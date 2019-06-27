Зеленський звернувся до Путіна через моряків

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Росії Володимира Путіна з приводу українських моряків. Про це він сказав на брифінгу в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

В ході брифінгу Зеленський розкритикував дії українського зовнішньополітичного відомства по комунікації з РФ з питання українських моряків, а також закликав Путіна повернути захоплених моряків.

"Я хочу звернутися до президента Російської Федерації Володимира Путіна: у нас у всех есть дети, верните детей родителям", - заявив він.

Як писало РБК-Україна, Зеленський заявив, що не бачив відповіді Міністерства закордонних справ України на ноту Російської Федерації з питання моряків.

Нагадаємо, вчора, 26 червня МЗС України повідомив, що отримав від РФ ноту щодо моряків, необхідність звільнення яких підтвердив міжнародний трибунал. У МЗС повідомили, що РФ у своїй ноті заявила про необхідність отримання письмових гарантій від України про продовження кримінального переслідування моряків "відповідно до російського законодавства". У свою чергу, глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що такого не буде.

Відзначимо, згідно з рішенням Міжнародного трибуналу ООН з морського права, Росія повинна була до 25 червня звільнити українських моряків, захоплених в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.