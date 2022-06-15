Україні потрібно те, що виб'є з рук Росії її головну ідеологічну зброю, - Зеленський

Російське вторгнення в Україну є лише першим кроком, який потрібен керівництву Росії, щоб відкрити дорогу до інших країн, до підкорення інших народів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до обох палат парламенту Чехії та до всіх чехів, повідомляє РБК-Україна.
Він сказав, що Україна має отримати все для перемоги.
"Сучасну й достатньо потужну зброю, фінансову допомогу й фундаментальну ціннісну підтримку, яка нарешті виб'є з рук Росії її головну ідеологічну зброю, а саме - твердження, ніби Європа не здатна до реального об'єднання й ніби Україна не потрібна Європі", - заявив глава держави.
Нагадаємо, раніше Зеленський виключив нанесення ударів по російській території з тієї зброї, яку постачають західні партнери.
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