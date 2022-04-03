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Зеленський звернувся до матерів російських військових: подивіться, яких виродків виростили

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський відреагував на вбивство мирного населення в Бучі і звернувся до матерів російських військовослужбовців, які воюють в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського до Telegram.

"Раджу подивитися (фотографії з Бучі, - ред.) матерям російських військових. Подивіться, яких ви виростили. Вбивці, мародери, Кати", - написав він.

При цьому він додав, що 14 років тому можна було б запобігти повномасштабному вторгненню Росії в Україну.

"Бухарест, декларація саміту НАТО. 3 квітня, 14 років тому. Був шанс запобігти. Щоб Росія не прийшла. Буча, Київська область. Тепер. Росія прийшла", - написав він.

Зазначимо, в декларації саміту НАТО від 3 квітня 2008 року йдеться, що Північноатлантичний альянс "вітає євроатлантичні прагнення України і Грузії до членства в НАТО".

"Сьогодні ми дійшли згоди про те, що ці країни стануть членами НАТО. Обидві держави зробили цінний внесок в операції Північноатлантичного союзу. Ми вітаємо демократичні реформи в Україні", - йдеться в декларації.

Зазначимо, 2 квітня спецназ Національної поліції України почав зачистку звільненої від російських окупантів Бучі.

Раніше Мер Бучі Анатолій Федорук розповів, що на вулицях міста лежать тіла вбитих людей, серед яких Підлітки.

Війна Росії проти України триває тридцять дев'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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