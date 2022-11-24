ua ru
Чт, 24 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СБУ показала видео освобождения из плена полсотни военных: эксклюзивные карды

Новина українською →
Четверг 24 ноября 2022 17:50
СБУ показала видео освобождения из плена полсотни военных: эксклюзивные карды Иллюстративное фото: СБУ показала видео освобождения из плена полсотни военных (t.me/OP_UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня Украина вернула из плена российских оккупантов еще 50 наших защитников. Появились видео, как украинские и российские военные приезжают домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

СБУ отмечает, что обмен - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными.

"Жизнь каждого украинца - самая высокая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента и вернуть из плена каждого украинца", - говорится в сообщении.

Кроме того, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец показал видео с россиянами, которых Украина вернула стране-агрессору.

"Они одеты, обуты, сыты и идут своими силами. У них нормальное самочувствие, ведь получали достаточную медицинскую помощь. На них нет следов, свидетельствующих о плохом отношении во время пребывания в украинском плену", - написал он.

Лубинец отметил, что цель обнародования такого видео - показать, что Украина придерживается Женевских конвенций и что военнопленные получают необходимые элементарные условия и отношения, прописанные в конвенции.

Напомним, в рамках сегодняшнего обмена Украина вернула 20 нацгвардейцев, 12 военных Военно-морских сил, 10 бойцов ВСУ, 6 - Госпогранслужбы и 2 - из терробороны. Домой приехали 19 защитников Мариуполя, и 7 - с острова Змеиный.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Обмен пленными
NEWS
Оборона ВСУ на Донбассе и потуги оккупантов захватить Угледарский выступ: карты боев
Оборона ВСУ на Донбассе и потуги оккупантов захватить Угледарский выступ: карты боев
DAILY
Россия шагает в темноту. Почему ракетный террор ничего не изменит
Ростислав Шаправскийглавный редактор Россия шагает в темноту. Почему ракетный террор ничего не изменит