Зеленський про обмін полоненими: списки передано, чекаємо розмови Байдена і Путіна

Україна передала російській стороні верифіковані списки на обмін полоненими. Тепер розраховує на те, що дане питання підніме президент США Джо Байден під час розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента Володимира Зеленського.
"У нас є верифікований повний список. Можуть бути помилки, але список переданий Туреччині. Нещодавно у президента Ердогана була зустріч з президентом Росії, списки були передані російській стороні. Він (президент Туреччини, - ред.) в цілому просив, але упор робив на кримських татар. Відповіді поки немає", - зазначив Зеленський.
За його словами, українська сторона чекає розмови Байдена і Путіна.
"Список переданий і очікуємо, що буде піднято це питання", - підкреслив він.
Президент додав, що крім прямих домовленостей України з керівництвом Росії щодо обміну полонених, ніякі інші формати не спрацювали.
Нагадаємо, у вересні Зеленський допустив обмін полоненими у разі проведення нової нормандської зустрічі.
А пізніше назвав умова обміну нардепа ОПЗЖ Віктора Медвечука на полонених, яких утримують на окупованому Донбасі та в Росії.