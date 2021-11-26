Зеленський про обмін полоненими: списки передано, чекаємо розмови Байдена і Путіна

"У нас є верифікований повний список. Можуть бути помилки, але список переданий Туреччині. Нещодавно у президента Ердогана була зустріч з президентом Росії, списки були передані російській стороні. Він (президент Туреччини, - ред.) в цілому просив, але упор робив на кримських татар. Відповіді поки немає", - зазначив Зеленський.

За його словами, українська сторона чекає розмови Байдена і Путіна.

"Список переданий і очікуємо, що буде піднято це питання", - підкреслив він.

Президент додав, що крім прямих домовленостей України з керівництвом Росії щодо обміну полонених, ніякі інші формати не спрацювали.