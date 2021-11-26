RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський про обмін полоненими: списки передано, чекаємо розмови Байдена і Путіна

Автор: Ілона Свиридова

Україна передала російській стороні верифіковані списки на обмін полоненими. Тепер розраховує на те, що дане питання підніме президент США Джо Байден під час розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента Володимира Зеленського.

"У нас є верифікований повний список. Можуть бути помилки, але список переданий Туреччині. Нещодавно у президента Ердогана була зустріч з президентом Росії, списки були передані російській стороні. Він (президент Туреччини, - ред.) в цілому просив, але упор робив на кримських татар. Відповіді поки немає", - зазначив Зеленський.

За його словами, українська сторона чекає розмови Байдена і Путіна.

"Список переданий і очікуємо, що буде піднято це питання", - підкреслив він.

Президент додав, що крім прямих домовленостей України з керівництвом Росії щодо обміну полонених, ніякі інші формати не спрацювали.

Нагадаємо, у вересні Зеленський допустив обмін полоненими у разі проведення нової нормандської зустрічі.

А пізніше назвав умова обміну нардепа ОПЗЖ Віктора Медвечука на полонених, яких утримують на окупованому Донбасі та в Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінОбмін полоненими