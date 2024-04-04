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Зеленский обсудил с генсеком Организации американских государств подготовку к саммиту мира

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем Организации американских государств Луисом Альмагро. В ходе беседы стороны обсудили, в частности, подготовку предстоящего первого Глобального саммита мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал украинского президента.

"Обсудили подготовку инаугурационного саммита мира в Швейцарии. Для Украины принципиально важна широкая представленность на нем стран Латинской Америки", - рассказал глава государства.

Зеленский добавил, что во время разговора с Альмагро стороны затронули темы развития отношений между Украиной и этим регионом, в частности, относительно возможности проведения саммита Украина - Латинская Америка.

"Рассчитываем на поддержку ОАГ и в этом направлении", - сказал украинский президент.

Глава государства отметил, что в ходе общения выразил благодарность Альмагро за поддержку Украины, в частности, "за личную принципиальную позицию" и все соответствующие декларации, заявления и резолюции Организации американских государств.

А также за участие в Крымской платформе, добавил Зеленский.

Глобальный саммит мира

Напомним, во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский предложил "формулу мира", чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.

В январе 2024 года Украина и Швейцария начали подготовку к проведению Глобального саммита мира, в ходе которого будет обсуждаться предложенная "формула мира". Встреча состоится на уровне глав государств, в ее подготовке задействованы более 80 стран и международных институтов.

Местом проведения саммита правительство Швейцарии выбрало Женеву.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты Америки