Зеленский обсудил военную помощь для Украины со всеми лидерами ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил оборонную поддержку со всеми европейскими лидерами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента.
Зеленский встретился с лидерами европейских стран и высоким представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.
"Президент Украины рассказал коллегам о ситуации на поле боя и оборонных нуждах Украины, в частности, о боевой авиации, бронетехнике, артиллерии и ПВО", - говорится в сообщении.
Зеленский подчеркнул, что своевременное предоставление необходимой техники в нужных объемах позволит как можно быстрее восстановить справедливый мир, а также защитить интересы и ценности Европы.
Отдельно глава государства призвал ликвидировать пробелы в санкционной политике против России и ускорить создание эффективного компенсационного механизма.
Напомним, что Зеленский призвал ЕС усиливать динамику сотрудничества более мощно, чем РФ мобилизует свой потенциал.
Зеленский призвал ввести санкции против всей ракетной и дроновой индустрии РФ.
Евросоюз пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит в Брюссель для того, чтобы принять конкретные решения по передаче оружия. Их уже приняли.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.