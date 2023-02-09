Зеленский обсудил военную помощь для Украины со всеми лидерами ЕС

Зеленский встретился с лидерами европейских стран и высоким представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.

"Президент Украины рассказал коллегам о ситуации на поле боя и оборонных нуждах Украины, в частности, о боевой авиации, бронетехнике, артиллерии и ПВО", - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что своевременное предоставление необходимой техники в нужных объемах позволит как можно быстрее восстановить справедливый мир, а также защитить интересы и ценности Европы.

Отдельно глава государства призвал ликвидировать пробелы в санкционной политике против России и ускорить создание эффективного компенсационного механизма.