Зеленский обсудил с Рютте усиление ПВО и закупку странами НАТО украинского оружия

Как сообщается, встреча Зеленского и Рютте состоялась на базе "Рамштайн" в Германии.

Основные темы встречи - необходимость усиления противовоздушной обороны Украины и привлечения стран НАТО к закупке украинского вооружения по принципу "датской модели".

Украинский президент подчеркнул, что общая задача партнеров - обеспечить сильную позицию Украины для приближения справедливого и прочного мира. Зеленский и Рютте обсудили возможные форматы привлечения платформы Североатлантического альянса для достижения этой цели.

Отдельно глава государства отметил важность запуска инициативы НАТО "Безопасность помощь и обучение для Украины" (NSATU) для эффективной координации военной помощи и подготовки украинских воинов.

Также во время встречи обсудили работу Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" и ее вклад в принятие решений для укрепления обороноспособности Украинского государства.