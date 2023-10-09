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Зеленский обсудил с разведкой ситуацию в Израиле: РФ заинтересована в войне

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в Израиле и на Ближнем Востоке с руководителями разведки нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

По его словам, помимо руководителей Главного управления разведки и внешней разведки, в совещании также принимали участие украинские дипломаты. 

"По имеющейся информации - очень четкой, - Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы новый источник боли и страданий ослабил мировое единство, добавил расколов и противоречий и этим помог России уничтожать свободу в Европе", - отметил президент. 

Зеленский добавил, что Украина наблюдает за тем, как злорадствуют кремлевские пропагандисты, а Иран - союзник России - подставляет плечо боевикам ХАМАС. 

"И все это гораздо большая угроза, чем сейчас мир воспринимает. Мировые войны прошлого разгорались именно из локальных агрессий", - рассказал глава государства. 

Он подчеркнул, что наша страна знает, как противодействовать этой угрозе, и готовит ответные шаги.

Ситуация в Израиле

Напомним, в субботу, 7 октября, боевики ХАМАС начали вторжение в израильские населенные пункты. Они начали убивать и похищать как военных, так и мирных жителей. Также Израиль находился под массированным ракетным ударом. 

В ответ ЦАХАЛ начал усиленно атаковать территорию Сектора Газа. Удары наносили по местам, где находились боевики ХАМАС.

На этом фоне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже нафантазировал, что такая ситуация повлияет на поставки западного оружия в Украину.

Более детально о конфликте можете узнать в материале РБК-Украина

 

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