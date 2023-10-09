Зеленский обсудил с разведкой ситуацию в Израиле: РФ заинтересована в войне

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в Израиле и на Ближнем Востоке с руководителями разведки нашей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.
По его словам, помимо руководителей Главного управления разведки и внешней разведки, в совещании также принимали участие украинские дипломаты.
"По имеющейся информации - очень четкой, - Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы новый источник боли и страданий ослабил мировое единство, добавил расколов и противоречий и этим помог России уничтожать свободу в Европе", - отметил президент.
Зеленский добавил, что Украина наблюдает за тем, как злорадствуют кремлевские пропагандисты, а Иран - союзник России - подставляет плечо боевикам ХАМАС.
"И все это гораздо большая угроза, чем сейчас мир воспринимает. Мировые войны прошлого разгорались именно из локальных агрессий", - рассказал глава государства.
Он подчеркнул, что наша страна знает, как противодействовать этой угрозе, и готовит ответные шаги.
Напомним, в субботу, 7 октября, боевики ХАМАС начали вторжение в израильские населенные пункты. Они начали убивать и похищать как военных, так и мирных жителей. Также Израиль находился под массированным ракетным ударом.
В ответ ЦАХАЛ начал усиленно атаковать территорию Сектора Газа. Удары наносили по местам, где находились боевики ХАМАС.
На этом фоне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже нафантазировал, что такая ситуация повлияет на поставки западного оружия в Украину.
Более детально о конфликте можете узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.