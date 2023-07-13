Зеленский обсудил с президентом ЮАР подготовку к саммиту формулы мира

Президент отметил, что поблагодарил Рамафосу за визит в Бучу и Киев вместе с другими африканскими лидерами и за усилия по возвращению в Украину депортированных россиянами детей.

"Высоко оценили результаты встреч советников в Копенгагене. Обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира и необходимые дипломатические шаги по консолидации поддержки Украины африканскими странами", - добавил Зеленский.

Он также рассказал, что пригласил Южно-Африканскую Республику присоединиться к инициативе Grain From Ukraine, которая предусматривает экспорт украинского зерна.

Позиция ЮАР по войне РФ против Украины

Напомним, Южно-Африканская Республика вместе с другими странами Африки в июне представила "мирный план" для завершения войны России против Украины. В частности, он предусматривает начало переговоров между Киевом и Москвой без вывода оккупационных войск.

При этом ЮАР сохраняет связи с Москвой и даже планирует принять российского диктатора Владимира Путина на саммит БРИКС, который должен состояться в августе.