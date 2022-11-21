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ЕС не готов принять новых членов, в том числе и Украину, - премьер Португалии

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Брюссель, Понедельник 21 ноября 2022 19:09
ЕС не готов принять новых членов, в том числе и Украину, - премьер Португалии Фото: ЕС не готов принять новых членов, в том числе и Украину (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Евросоюз находится в условиях, когда его расширение за счет новых членов невозможно даже с учетом обещаний, данных таким странам, как Украина.

Об этом заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"У ЕС есть очень четкие критерии для вступления новых государств-членов, но, к сожалению, у него нет критериев собственной способности приветствовать эти новые государства-члены", — сказал Коста.

По его словам, с нынешней институциональной структурой, с нынешней бюджетной архитектурой Европейский союз не в состоянии оправдать ожидания, которые он создает для новых потенциальных членов, и Украины в том числе.

Ранее сообщалось, что британское правительство обдумывает экономические связи с Евросоюзом в швейцарском стиле, которые помогут наладить "беспрепятственную" торговлю со странами ЕС впервые после Brexit.

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