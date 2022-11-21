ЕС не готов принять новых членов, в том числе и Украину, - премьер Португалии

Евросоюз находится в условиях, когда его расширение за счет новых членов невозможно даже с учетом обещаний, данных таким странам, как Украина.

Об этом заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"У ЕС есть очень четкие критерии для вступления новых государств-членов, но, к сожалению, у него нет критериев собственной способности приветствовать эти новые государства-члены", — сказал Коста.

По его словам, с нынешней институциональной структурой, с нынешней бюджетной архитектурой Европейский союз не в состоянии оправдать ожидания, которые он создает для новых потенциальных членов, и Украины в том числе.