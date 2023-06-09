Зеленский обсудил с премьером Японии последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС

Зеленский поблагодарил премьера за проведение саммита лидеров стран G7 и назвал председательство Японии успешным.

Глава государства рассказал Фумио Кишиде о последствиях подрыва Россией Каховской гидроэлектростанции и своем визите в южные регионы, которые затопило из-за действий оккупантов. Также гарант подчеркнул, что разрушение дамбы Каховской ГЭС создало угрозы Запорожской АЭС.

"Агрессор вызвал масштабную техногенную, экологическую и гуманитарную катастрофу. Это сознательный террористический акт и очередное военное преступление России", - заявил он.

Японский премьер выразил солидарность с украинским народом и сообщил, что Япония готовит пакет гуманитарной помощи для Украины с учетом перечня первоочередных потребностей, которые передала украинская сторона.

Лидеры обсудили ситуацию на фронте, помощь Японии в разминировании и восстановлении Украины, а также формулу мира. Премьер заявил, что Япония в начале следующего года готова провести конференцию по восстановлению Украины.

Реакция мира на подрыв Каховской ГЭС

Россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. При этом мир очень сдержанно отреагировал на террористический акт РФ. К примеру, ООН с утра в Twitter опубликовала поздравления с днем русского языка, а ряд западных СМИ выразили сомнения в причастности России к подрыву ГЭС.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал международные организации за бездействие, в частности, его критика касалась Международного комитета Красного Креста и ООН.

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