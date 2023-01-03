Зеленский обсудил с премьером Нидерландов риск эскалации на фронте

"Рассказал о риске эскалации на фронте и потенциальных вызовах, а также о наших оборонных потребностях для адекватного реагирования. Рассчитываем на конкретные шаги партнеров для максимального усиления Украины на ближайшем "Рамштайне", - написал президент.

Напомним, недавно премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о решении его страны выделить Украине 2,5 млрд евро поддержки в 2023 году.

Также мы писали о том, что общая стоимость военной помощи, предоставленной Нидерландами Украине, составила уже почти 1 миллиард евро.

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