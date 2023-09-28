Зеленский обсудил усиление ПВО Украины с главой Минобороны Франции

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню. Одной из тем обсуждений стало усиление противовоздушной обороны нашей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Как отмечают в ведомстве, во время встречи обсуждались дальнейшие шаги для усиления обороны Украины, в том числе возможность совместного производства отдельного вооружения.
Зеленский рассказал об эффективности предоставленных Украине Францией пакетов военной помощи, в которые, в частности, входили зенитные ракетные комплексы SAMP/T и дальнобойные ракеты SCALP.
"Отдельное внимание было уделено усилению украинского ПВО, что особенно важно накануне зимнего периода", - уточняют в ОП.
При этом Зеленский вручил Лекорню орден "За заслуги" ІІ степени за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним, сегодня, 28 сентября, в Киеве находится министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Он приехал для обсуждения военной помощи Украине.
Чиновник планировал провести встречи с украинским коллегой Рустемом Умеровым и министром по стратегическим отраслям промышленности Александром Камышиным.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.