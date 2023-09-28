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Зеленский обсудил усиление ПВО Украины с главой Минобороны Франции

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Франции Себастьян Лекорню (facebook.com/zelenskiy.official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню. Одной из тем обсуждений стало усиление противовоздушной обороны нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечают в ведомстве, во время встречи обсуждались дальнейшие шаги для усиления обороны Украины, в том числе возможность совместного производства отдельного вооружения. 

 

Зеленский рассказал об эффективности предоставленных Украине Францией пакетов военной помощи, в которые, в частности, входили зенитные ракетные комплексы SAMP/T и дальнобойные ракеты SCALP. 

"Отдельное внимание было уделено усилению украинского ПВО, что особенно важно накануне зимнего периода", - уточняют в ОП. 

При этом Зеленский вручил Лекорню орден "За заслуги" ІІ степени за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Визит главы Минобороны Франции в Киев

Напомним, сегодня, 28 сентября, в Киеве находится министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Он приехал для обсуждения военной помощи Украине. 

Чиновник планировал провести встречи с украинским коллегой Рустемом Умеровым и министром по стратегическим отраслям промышленности Александром Камышиным.

 

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